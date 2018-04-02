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Ünlü şair hayatını kaybetti

Ünlü Şair, Ülkü Tamer, Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 02 Nisan 2018 Pazartesi 00:51
Ünlü şair hayatını kaybetti

Ünlü şair Ülkü Tamer 81 yaşında Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti. Turgutreis mahallesinde yaşamını sürdüren Tamer 'in bir süredir rahatsız oluğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Şairliğinin yanı sıra, gazeteci, oyuncu ve çevirmenlik Tapan Ülkü Tamer,

1958 yılında İstanbul Robert Kolej'ni bitirdi. Gazetecilik Enstitüsü'nde okuyan Tamer, 1964 ile 1968 yıllarında özel tiyatrolarda aktörlük yaptı.

'Güneş Topla Benim İçin' isimli şarkının da söz yazarı olan Tamer'in, Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşlük mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Kaynak : İHA

Ülkü TamerTurgutreisCenaze


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