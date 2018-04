Survivor yeniden başlayacak

Acun Ilıcalı Survivor All Star'da gönüllüler takımının sürekli yenilmesine daha fazla tahammül edemedi ve yarışmanın formatını değiştirdi.



GÖNÜLLÜLERİ İKİ ALL STAR TAKIMINA DAĞITACAK



All Star takımına ikiye bölen Acun, gönüllüler takımının yarışmacılarını iki All Star takımı arasında paylaştırma kararı aldı.



Format değişikliğinin ardından Survivor'da gönüllüler takımı ortadan kalkmış oldu.



'SURVIVOR YENİDEN BAŞLAYACAK'



Acun kararını 'Bireysel performansları etkilemeyecek. Bundan sonra Survivor yeniden başlamış olacak' sözleriyle ada konseyinde yarışmacı ve izleyicilere duyurdu. Format değişikliği gönüllüler takımının elemesinin ardından hayata geçecek.