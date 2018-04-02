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O fotoğraf terör sevici Barış'ı rahatsız etti

Terör sevici Barış Atay'ı rahatsız eden fotoğraf...

Güncel / 02 Nisan 2018 Pazartesi 09:25
O fotoğraf terör sevici Barış'ı rahatsız etti

Bazı sanatçı ve sporcular, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için sınır hattına gitti.

Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söyledi.

O esnada çekilen bir fotoğraf terör sevici Barış Atay'ı rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atay birlik ve beraberliğin olduğu fotoğraf için 'Ne kadar absürd bir fotoğraf' yorumunda bulundu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İbrahim TatlısesBarış AtayCumhurbaşkanıZeytin Dalı HarekatıRecep Tayyip Erdoğan


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