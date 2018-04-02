Meriç denize taşarak gidiyor

Meriç ilçesine adını veren nehrin denize dökülmeye yakın yerde taşması sonucu ilçeye bağlı Karayusuflu köyündeki evleri su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.



Denize döküleceği Saros Körfezi'ne yaklaştıkça Ergene Nehri'nin de katılmasıyla debisi Meriç ilçesinde artan nehir, Karayusuflu köyünde taştı.



Taşkın nedeniyle nehir yatağına yakın evleri su bastı. Evlerini ve bahçelerini su basan köy sakinleri, eşyalarını korunaklı alana taşırken, bir süreliğine komşu ve akrabalarının yanına yerleşti.



Bazı vatandaşlar evlerine çizmeleriyle giderken, bahçelerinde su seviyesi daha yüksek olan vatandaşlar evlerine botlarla ulaştı.



"Zararımız var"



Köy sakinlerinden Mesut Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşkın sularının evine ve bahçesine dolduğunu söyledi.



Taşkın nedeniyle evinde zarar meydana geldiğini belirten Yaman, "Nehir taştı, sular bastı. Suyun önüne geçemeyiz. Bu çileyi çekiyoruz. Eşyaların bir bölümünü dışarı çıkarıp traktör römorkuna yükledik, bir kısmını da evin üst kısımlarına çıkardık. Zararımız var. Evin bahçesinde yaklaşık bir metre su var." diye konuştu.



Taşkından dolayı evi zarar gören Hacer Ayten de "Evin bir bölümü suyla doldu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İki gündür kızımda kalıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Alp ise tarım alanlarının suyla kaplandığını belirterek, ovada yaklaşık 3 metre derinliğinde su olduğunu kaydetti.



"Binlerce dönüm tarım arazi su altında"



Nehirlerin taşması sonucu Meriç ve Ergene ovalarında binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.



Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nehirdeki su seviyesinin artmasının ardından tarım arazilerinin suyla dolduğunu söyledi.



Bölgenin taşkınlar nedeniyle mağdur olduğunu ifade eden Ergin, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin önemli pirinç ve fıstık üretim yerlerinden biri olan Meriç'te üreticilerimiz bu yıl taşkınlarla mücadele ediyor. Taşkın nedeniyle yaklaşık 110 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Son zamanların en yüksek seviyesiyle karşı karşıyayız. Buğday ekili araziler taşkın suyuyla kaplı. Fıstık ve çeltik ekimi yapacağımız alanlarda suyla doldu. Ekim dönemi bundan dolayı biraz gecikebilir.



Bazı yerlerde seddeler patladı. Bundan dolayı zarar arttı. DSİ ekiplerimizin bu patlakları en kısa sürede onaracağını düşünüyorum. Sular çekildikten sonra zararın boyutunu göreceğiz. En az zararla atlatmak için çaba sarf ediyoruz."



Kaynak : AA