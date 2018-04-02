Mart ayı dış ticaret verileri açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bakanlık idari kayıtlarından elde edilen 2018 yılı Mart ayı resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre, Mart ayında ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. 2018 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,01 artarak, 15 milyar 599 milyon dolar oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,10 artarak 41 milyar 220 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 12,77 artarak 21 milyar 421 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,8 olarak gerçekleşti.



Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 10,71 artarak 37 milyar 21 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 27,89 artarak 5 milyar 822 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,8 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Mart ayında yüzde 76 iken, 2018 yılı Mart ayında yüzde 72,8 olarak gerçekleşti.



SON 12 AYLIK DÖNEM



Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artış ile 160 milyar 416 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,3 oranındaki artış ile 245 milyar 244 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 16,6 oranında artarak 405 milyar 660 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 49,9 oranında artarak 84 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 65,4 oldu.



EN FAZLA İHRACAT ‘HAM MADDE (ARA MALLAR)’ GRUBUNDAN YAPILDI



2018 yılı Mart ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 7 milyar 260 milyon dolar ile ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 442 milyon dolar ile ‘Tüketim malları’ ve 1 milyar 852 milyon dolarla ‘Yatırım (Sermaye) malları’ grupları takip etti.



EN FAZLA İTHALAT ‘HAM MADDE (ARA MALLAR)’ GRUBUNDAN YAPILDI



2018 yılı Mart ayında geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 16 milyar 41 milyon dolarla ‘Ham madde (Ara mallar)’ grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla ‘Yatırım (Sermaye) malları’ (2 milyar 766 milyon dolar) ve ‘Tüketim malları’ (2 milyar 543 milyon dolar) grupları takip etti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL ‘MOTORLU KARA TAŞITLARI’ OLDU



2018 yılı Mart ayında 2 milyar 671 milyon dolarla en çok ihraç edilen ‘Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları’ faslını , ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (1 milyar 411 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (989 milyon dolar) ihracatı takip etti.



EN FAZLA İTHALAT YAPILAN FASIL ‘MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE MÜSTAHZARLARI’ OLDU



2018 yılı Mart ayında 3 milyar 329 milyon dolarla en çok ithal edilen ‘Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler’ faslını, ‘Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler’ (2 milyar 613 milyon dolar) ve ‘Demir ve çelik’ (1 milyar 800 milyon dolar) ithalatı takip etti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER



2018 yılı Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 509 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 43 milyon dolar) ve İtalya (962 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Mart ayında en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya (2 milyar 145 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2 milyar 102 milyon dolar) ve Çin (2 milyar 1 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (9 milyar 787 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (4 milyar 303 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ ulaşımı (1 milyar 352 milyon dolar) izledi. 2018 yılı Mart ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (13 milyar 642 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (3 milyar 672 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ (3 milyar 76 milyon dolar) izledi.



ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT



2018 yılı Mart ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (10 milyar 612 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Vesaik Mukabili Ödeme’ (1 milyar 954 milyon dolar) ve ‘Peşin Ödeme’ (1 milyar 522 milyon dolar) takip etti. 2018 yılı Mart ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat ‘Mal Mukabili Ödeme’ (9 milyar 66 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini ‘Peşin Ödeme’ (7 milyar 663 milyon dolar) ve ‘Vadeli Akreditif’ (1 milyar 54 milyon dolar) takip etti.



2018 YILI MART AYINDA 11,4 MİLYAR TL VERGİ GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLDİ



Gümrük İdareleri tarafından 2018 yılı Şubat ayında 10 milyar 190 milyon TL, 2018 yılı Mart ayında 11 milyar 351 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye vergi gelirleri toplamı 104 milyar 554 milyon TL oldu. Aynı dönemde gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 20,02 olarak gerçekleşti.



2018 yılı Şubat ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 822 bin 471 iken, Mart ayında 11 bin 736 artarak 1 milyon 834 bin 207 oldu. 2018 yılı Mart ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 43 bin 650, bildirim sayısı ise 13 milyon 220 bin oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 6,46’lık, bildirim sayısında ise yüzde 5,04’lük bir artış görüldü.



2018 yılı Mart ayında esnaf ve sanatkâr işyeri sayısı 1 milyon 836 bin 551 olurken 2018 yılı Mart ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 12 bin 54 kooperatif bulunmakta. Bu kooperatiflerin ortak sayısı 1 milyon 712 bin 416 olarak gerçekleşti.



2018 yılı Şubat ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 452 bin 441 iken, kredi bakiyesi 25 milyar 82 milyon 999 bin TL oldu. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle; kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 151 iken, kullandırılan kredi tutarı 4 milyon 603 bin TL, usta girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 167 iken, kullandırılan kredi tutarı 7 milyon 665 bin TL, 30 bin TL’ye kadar sıfır faizli (faizsiz) kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 22 bin 641 iken, kullandırılan kredi tutarı 1 milyar 349 milyon 740 bin TL, 100 bin TL’ye kadar genç girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 23 iken, kullandırılan kredi tutarı 1 milyon 438 bin TL, 50 bin TL’lik TESKOMB faiz destekli kredi (Terörden zarar gören Diyarbakır Sur ilçesi) kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 361 iken, kullandırılan kredi tutarı 17 milyon 686 bin TL olarak gerçekleşti. )



Kaynak : İHA