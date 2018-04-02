Köy camisindeki 6 asırlık Kur'an-ı Kerim artık kütüphanede

Çorum'da uzun yıllar bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 6 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edildi.
Çorum'da uzun yıllardır bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 600 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Yazma Eserler Kütüphanesi'ne kondu.
Kargı ilçesine bağlı Örencik köyündeki tarihi caminin demirbaş listesine kayıtlı olan ve 200 yıla yakın burada muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim için bir süre önce İlçe Müftülüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle irtibata geçildi. Eser, Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edilirken, yıpranan kısımlarının iyileştirilmesi için uzmanlarca yapılan ilk çalışmalar ise tamamlandı.
Kent merkezindeki tarihi Ulucami karşısında, 1915 yılında inşa edilen ve 2012 yılından itibaren Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi yapıda, 4 bin 252'si el yazması, 9 bin 60'ı basma olmak üzere, çoğunluğu Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış toplam 13 bin 312 eser bulunuyor.