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Karlov suikastı soruşturmasında Gülen ve Uslu için yakalama kararı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarıldı.

Güncel / 02 Nisan 2018 Pazartesi 09:55
Karlov suikastı soruşturmasında Gülen ve Uslu için yakalama kararı

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında öldürülmüştü.

SORUŞTURMADA SONA YAKLAŞILDI

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada sona doğru yaklaşılırken önemli bir gelişme yaşandı. Suikastın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık, mahkemeye 8 yönetici hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

GÜLEN VE USLU İLE BİRLİKTE 8 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI

Hakimlik, Fetullah Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan, Emre Uslu, Cengiz Özkan, Cemal Karata, Hamza Sevinç, Temel Alsancak ve Murat Tokay hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme suçlarından tutuklama ve yakalama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü polis olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı.
Kaynak : Habertürk

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