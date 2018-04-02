Karlov suikastı soruşturmasında Gülen ve Uslu için yakalama kararı

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışında öldürülmüştü.



SORUŞTURMADA SONA YAKLAŞILDI



Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü soruşturmada sona doğru yaklaşılırken önemli bir gelişme yaşandı. Suikastın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları ve örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini değerlendiren savcılık, mahkemeye 8 yönetici hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.



GÜLEN VE USLU İLE BİRLİKTE 8 İSİM İÇİN YAKALAMA KARARI



Hakimlik, Fetullah Gülen ile birlikte Şerif Ali Tekalan, Emre Uslu, Cengiz Özkan, Cemal Karata, Hamza Sevinç, Temel Alsancak ve Murat Tokay hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve terör amaçlı tasarlayarak kasten insan öldürme suçlarından tutuklama ve yakalama kararı verdi.



Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'ü polis olmak üzere 7 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak : Habertürk