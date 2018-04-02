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İki ülke arasında krize yol açtı

Ardahan’da bir inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş halde bulunan Polonya asıllı işgalci Rus Yarbay Karl Karloviç Rjepetski, Rusya ve Polonya arasında diplomatik krize yol açtı.

Dünya / 02 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
İki ülke arasında krize yol açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki özel sohbetinde, bir yıldır Kars Müzesi’nde koruma altında tutulan Yarbay Rjepetski’nin durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonya’nın, vatandaşları olduğu gerekçesiyle cenazenin kendilerine verilmesini istediğini belirten Kurtulmuş, “Rusya da diyor ki, ‘O sırada Polonya yoktu, Sovyetler Birliği vardı, onun için bu bizim vatandaşımızdır’. Rusların teklifi, Ardahan’da bir Hıristiyan köyündeki mezarlığa gömülmesi, kendileri de istemiyor” dedi.

Türkiye’nin bu konudaki tavrına ilişkin ise “Adam Polonyalı, Polonya’da da ailesi var” sözleriyle, Yarbay Rjepetski’nin Polonya’ya iadesine daha sıcak bakıldığı izlenimi veren Kurtulmuş, “Bu, ülkeler arasında bir sorun olmadan sorun nasıl çözülür, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ölüm nedeni beyin kanaması
Bir tabutun içinde, üzerindeki üniforması ile vücudunun büyük bölümü bozulmamış halde bulunan cesedin önce Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu öne sürüldü. Ancak araştırmalar sonucunda, Rus işgali sırasında bölgeye gelen Yarbay Rjepetski’ye ait olduğu anlaşıldı. Rus tarihi kaynaklarına göre Yarbay Rjepetski, Polonya kökenli soylu bir ailenin çocuğu olarak o tarihte Rusya’ya ait olan Estonya’nın başkenti Tallin’de doğdu. Rjepetski’nin ailesi ise Ukrayna’nın batısındaki Volinski bölgesinden. Varşova piyade askeri okulda eğitim aldı. Ölümünden sonra eşi ve 2 kızının Tiflis, Grodno ve Moskova’da yaşadığı da öne sürüldü. Katolik olan Rjepetski için cenaze işlemleri, Ardahan’da Katolik Kilisesi bulunmaması nedeniyle Ermeni Kilisesi’nde yapıldı. Ölüm belgesinde de beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İnşaat kazısında Rus komutana ait mezar çıktı
Ardahan merkez Karagöl Mahallesinde bir inşaat sahasında yapılan kazıda Rus komutana ait olduğu düşünülen mezar bulundu. Mezarı fark eden vatandaşlar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kars Müze Müdürlüğüne haber verdi. İhbarın ardından inşaat çalışmaları durduruldu ve olay yerine polis ve müze görevlileri ile Ardahan Kültür Turizm Müdürlüğü yetkilileri sevk edildi. Arkeologlar mumyalanmış ceset ile ilgili çalışma başlattı.

Emniyet MüdürlüğüHıristiyanKültür ve Turizm BakanıSovyetler BirliğiBeyin Kanaması


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