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Hürriyet'ten Yılmaz Vural hatası

Hürriyet gazetesinin internet sitesi, 3. sayfa haberini Yılmaz Vural fotoğrafıyla servis etti.

Medya / 02 Nisan 2018 Pazartesi 15:33
Hürriyet'ten Yılmaz Vural hatası

Hürriyet gazetesinin internet sitesi, 'Sevgilisini 50 metre kovalayıp bıçaklayıp öldürdü' başlıklı haberi Yılmaz Vural fotoğrafıyla servis etti.

Yaklaşık 2 dakika boyunca Hürriyet'in sosyal medya hesabında kalan tweet daha sonra silindi. 

Twitter kullanıcıları duruma tepki gösterirken Yılmaz Vural'ın olduğu fotoğraf daha sonra 'Yılmaz Vural bombası! Yeni takımı...' haberi ile verildi.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaYılmaz Vuralİnternet Sitesi


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