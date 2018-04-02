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Halk kütüphanesinde 60 bin kitap okuyucuları bekliyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Kültür Merkezinde bulunan Keşan Halk Kütüphanesi, yaklaşık 60 bin kitap ile hizmet veriyor.

Eğitim / 02 Nisan 2018 Pazartesi 10:49
Halk kütüphanesinde 60 bin kitap okuyucuları bekliyor

Kütüphaneler, vatandaşların bilgiye ulaşmalarını sağlarlarken, Keşan Halk Kütüphanesi 60 bin kitap varlığı ve internet bağlantısı olan 20 bilgisayar ile hizmet veriyor.

3 bin 339 yetişkin, 2 bin 148 çocuk olmak üzere toplam 5 bin 487 kayıtlı üyesi bulunan halk kütüphanesi, Keşan için önemli hizmetler üretiyor.

Keşan Kültür Merkezinde hizmet veren Keşan Halk Kütüphanesi modern bir yapıda, teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Öte yandan, sınavlara hazırlanan öğrenciler de ders çalışmak için kütüphaneyi tercih ediyor. Kaynak : İHA

Öğrenciler


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