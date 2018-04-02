Hacettepe Teknokent'e FETÖ soruşturması: 25 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hacettepe Teknokent ile ilgili soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.



Şüphelilerden 18'inin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlıların Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da bulunduğu belirtildi.



Eski yöneticiler de zanlılar arasında



Şüphelilerden 20'sinin Ankara'da olduğu ifade edilen açıklamada, 18'inin Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.



Zanlılar arasında Hacettepe Teknokent AŞ'nin eski yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.