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Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

İsrail polisinin eşliğinde yüzlerce fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girdi.

Dünya / 02 Nisan 2018 Pazartesi 16:04
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı

Yüzlerce Yahudi yerleşimci sabah saatlerinde, 'Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) üçüncü gününde İsrail Özel Polisinin eşliğinde El-Aksa Camii'nin Mugrabi Kapısı'ndan içeri girdi. Kalabalıklar iki kere 'Talmudik ayini' gerçekleştirdi.

ABD'NİN İSRAİL KONSOLOSU FRIEDMAN DA AYİNLERE KATILDI

İsrail yanlısı olarak bilinen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman da, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki El Aksa Camii El-Buraq Duvarı'nda düzenlenen Talmudik ayine katıldı.

İsrail medyasında çıkan haberlerde, Friedman'ın oğlu ve torunu ile birlikte 'Nima Cohanim Duası'na katıldığı belirtildi. Friedman, 'Burada bulunmak büyük bir onur, Yahudilerin burada bulunmaları bile bir nimettir' dedi.

İbrani takviminde 'Nisan ayı' başlangıcı olarak bilinen ve 'Hamursuz Bayramı'nı (Pesah) da kapsayan günlerde, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

(Muhammed Rabah/İHA) Kaynak : İHA

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