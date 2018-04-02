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Eski HSYK üyesi hayatını kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski HSYK üyesi Teoman Gökçe, Sincan Cezaevi'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Teoman Gökçe hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 02 Nisan 2018 Pazartesi 21:20
Eski HSYK üyesi hayatını kaybetti

Eski HSYK 1.Daire üyesi Teoman Gökçe, 15 Temmuz darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu iddiası ile tutuklanmıştı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan ve yargılanan Teoman Gökçe akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Teoman Gökçe kurtarılamadı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Küçükçekmece Adliyesi eski hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Emir Bay, Teoman Gökçe aleyhinde ifade vermişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade veren Emir Bay, şunları söylemişti:

'Yargıtay'da Tetkik Hâkimi olan Mehmet Fansa evlilikler için bekârlara yardımcı oluyordu. 2010 yılı HSYK seçimlerinden sonra sivil abiler olarak tanıtılan şahıslar sohbetlere gelmeye başladı. HSYK üyesi Teoman Gökçe ile HSYK seçimleri öncesi bir evde toplandık. Seçim çalışmalarını konuştuk'

Firari darbeci eski Kurmay Albay İlhami Polat'ın eşi eski hakim Suzan Polat'da Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesinde Teoman Gökçe ile ilgili şunları söylemişti:

'Teoman Gökçe (eski HSYK üyesi) benim Gölbaşı'na atanmama yardımcı oldu. Eşim Kara Harp Okulu Kurmay Başkanlığı'na atandı. İlhami'nin sivil bir abisi vardı, onlarla görüşüyordu. Görüşmelerini de evde yapıyordu, beni yanında çok sık götürmezdi. Gittiğimiz zamanda evin hanımı ile oturur normal sohbet ederdim. Eşim, askerlerin ve üslerinin olduğu resmi toplantılarda alkol alırdı ancak normal aile hayatında alkolden uzaktı, evinde kesinlikle alkol içmezdi. Bu yapının düşüncelerini hiçbir zaman benimsemedim ancak eşimin cemaatçi olması sebebiyle mecburen bunlarla aynı ortamlarda bulundum. Eşim nedeniyle bu işlere bulaştırıldım.' Kaynak : Hürriyet

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