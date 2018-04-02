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Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankara'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye için Ankara’da bir araya gelecek.

Siyaset / 02 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
Erdoğan, Putin ve Ruhani Ankara'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 4 Nisan'da yapılacak Suriye zirvesi öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Nisan'da Ankara'da olacak. İki liderin baş başa görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri arasında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacak. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı toplantıda Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak. İki lider daha sonra İçel'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

Ankara'da yoğun bir siyasi trafiğin yaşanacağı 4 Nisan'da ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ankara'da olacak. Suriye için bir araya gelecek olan Türkiye-Rusya-İran liderleri, Suriye'deki çatışma ortamının ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin yol haritasını üçlü zirve masasına yatıracak. Aynı gün Erdoğan ve Ruhani'nin iki ülke meselelerine ilişkin ikili bir görüşme yapması da öngörülüyor.

Kaynak : İHA

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