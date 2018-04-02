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Erdoğan'dan Putin ve Nükleer Santral açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı törenle Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin atılacağını duyurdu.

Yaşam / 02 Nisan 2018 Pazartesi 23:29
Erdoğan'dan Putin ve Nükleer Santral açıklaması

Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, ''#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı tweeti kullanıcılar, dakikalar içerisinde beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.
Kaynak : İHA

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