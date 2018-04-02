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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 3,9620 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 02 Nisan 2018 Pazartesi 09:49
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,9620 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta küresel piyasalarda 'ticaret savaşları' endişesiyle doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle 4,0163'e çıkan dolar/TL, Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyümesinin pozitif desteğiyle 3,9347'ye kadar geriledi. Dolar/TL, geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izlerken, cuma gününü yüzde 0,3 artışla 3,9544'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 3,9620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 4,8831'den ve sterlin/TL de yüzde 0,44 artışla 5,5686'dan alıcı buluyor.

Analistler, Avrupa'da Paskalya tatilinin sürdüğünü ifade ederek, yurt içinde mart ayı imalat sanayi PMI, yurt dışında ise ABD'deki mart ayı imalat sanayi PMI ve ISM imalat endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda geçen haftanın son günlerinde etkili olan düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

Kaynak : AA

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