Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebekle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda annesi ile bir gözünü yitiren ve hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelen Kerim bebek ve ailesiyle buluştu.



AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kentte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan ve Türk Kızılayı ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.



Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, 6 aylık Kerim bebeği kucağına alarak onu bir süre sevdi.







KEREM BEBEĞİN HİKAYESİ



Kerim bebek, henüz bir aylıkken Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalandı. Annesinin hayatını kaybettiği Kerim bebek, bir gözünü de saldırıda yitirdi.



Başının sol tarafında ağır yaralar ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, mucizevi şekilde yaşama tutundu. Kerim'in bakımını üstlenen çocuk yaştaki kardeşleri ona annelik yaptı.



Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelirken sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatıldı.



Doğu Gutalı Twitter kullanıcıları sol gözlerini kapatarak, İngilizce olarak Kerim ile dayanışma mesajları paylaşmaya başladı.



İdlib'deki hastanelerde görev yapan doktorlar da aynı eylemi yaparak desteklerini ifade etti.



Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verenler arasında yer aldı.



Doğu Guta'da hiçbir tıbbi tedavi alamayan 6 aylık Kerem bebek için Türk Kızılayı da harekete geçti. Saldırının ardından aileyle bir araya gelen Kızılay yetkilileri her türlü desteği sağladı.



İdlib'den Türkiye'ye getirilen Kerim bebeğin tedavisi Türkiye'de sürecek.





Kaynak : AA