Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Onlar kaçacak biz kovalayacağız

“ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ”



“Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel terör örgütü FETÖ'nün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ, PKK, PYD, YPG, DEAŞ, DHKP-C; bunları girdikleri deliklerde, saklandıkları yerlerde buluyoruz ve tekne kazır gibi kazımaya da devam ediyoruz. Köklerini kurutacağız inşallah.”



Makedonya'nın Gostivar kentinde Türkiye Cuymhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle Nevruz Bayramı dolayısıyla 'Tüm Renkleriyle Türk Dünyası' konseri düzenlendi.



Konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bazı milletvekilleri ve ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılar, konser ve halk dansları gösterisiyle Gostivarlılara büyük bir şölen sundu.



Türkiye-Makedonya ilişkilerinin çok eski kökenleri odluğuna değinen Topçu “Türkiye ile Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kadim bağlar, akrabalık, dostluk ve kardeşlik duyguları, üst düzeydeki karşılıklı ziyaretler iki ülke ilişkilerinin artarak devam etmesini sağlamaktadır. İki ülkenin değerli Cumhurbaşkanları ikili ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi için gerekli adımları atmaktadırlar” şeklinde konuştu.







“HALKIMIZIN VE DEVLETİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIKLARIMIZ KAT BE KAT HAKTIR”



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarı ve kararlılıkla devam ettirilmekte olan “Zeytin Dalı Harekâtı”nın gölgelenmeye çalışılmasıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “on binlerce kilometre ötelerdeki ülkelerinin güvenliği için bizim dibimizde işgal ve hukuksuz operasyonlar gerçekleştirenler için yaptıkları ne kadar haksa, meşruiyetinin uluslararası hukuktan, BM'nin 51. maddesinden alan, ülkemiz için, halkımızın ve devletimizin güvenliği için yaptıklarımız kat be kat haktır” ifadelerini kullandı.



“15 TEMMUZ'DA MAKEDONYA DEVLETİ VE HALKININ DESTEĞİNİ UNUTMADIK”



“Özellikle FETÖ terör örgütü bulunduğu her ülke için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. FETÖ Terör Örgütünün Ülkemiz de 15 Temmuz da sivil halktan 252 kişiyi şehit eden, 2500 aşkın sivilimizi yaralayan alçak darbe girişiminde Makedonya halkı ve devletinin ayrıca Makedonya da yaşayan soydaş ve dindaşlarımızın desteğini unutmadık. Hep şükranla anacağız. Bu kapsamda devletimizin FETÖ küresel terör örgütüyle yapmış olduğu mücadeleye dostumuz Makedonya devletinin var olan desteği Makedonya devleti ve halkı için de faydalı olacağının yanında başkanlarında güvenliğine ve barışına da katkısı olacaktır.”







“TÜRKİYE'DEKİ KARDEŞLERİNİZİ DUYUGLANDIRDINIZ VE ONURLANDIRDINIZ”



“Zeytin Dalı Harekatı'na Gostivar'ın iki köyündeki kardeşlerimizin desteği Türkiye'de haber oldu. Türkiye'deki kardeşlerinizi duygulandırdınız ve onurlandırdınız. Ben sizlerin huzurunda genelde Makedonya halkına, özelde ise Yukarı Banisa ve Zdunya köyleri halkına ve tüm Gostivarlı kardeşlerimize teşekkür ederim.”



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da baharın müjdecisi nevruz vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov davetlilerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, 'Bu bayram yeniden uyanış, direnişin, birlik ve beraberliğin iç içe geçmiş, vücut bulmuş halidir. Her gününüz nevruz gibi aydınlık, nevruz gibi renkli ve bereketli olsun.' şeklinde konuştu.