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Çin'in uzay istasyonu atmosfere girdi

Çin, parçaları Türkiye’nin üzerine düşme ihtimali bulunduğu belirtilen uzay istasyonunun saat 8.15 itibariyle (TSİ 03.15) atmosfere yeniden girdiğini açıkladı.

Teknoloji / 02 Nisan 2018 Pazartesi 09:16
Çin'in uzay istasyonu atmosfere girdi

Çin İnsanlı Uzay Çalışmaları Mühendislik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tiangong-1 uzay istasyonunun Güney Pasifik'in orta kesimi üzerinden atmosfere girdiği ve tamamına yakınının atmosferde yandığı belirtildi.

Çin'in Birleşmiş Milletler'e 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu.

Tiangong-1 adlı 8 ton ağırlığındaki deneysel uzay laboratuvarı, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı. Kaynak : İHA

Uzay İstasyonu


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