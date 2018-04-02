Çin'in uzay istasyonu atmosfere girdi

Çin İnsanlı Uzay Çalışmaları Mühendislik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tiangong-1 uzay istasyonunun Güney Pasifik'in orta kesimi üzerinden atmosfere girdiği ve tamamına yakınının atmosferde yandığı belirtildi.



Çin'in Birleşmiş Milletler'e 2016 yılının Eylül ayında kontrolden çıktığını bildirdiği Tiangong-1 uzay istasyonu, o tarihten bu yana dünyanın yörüngesinde dolaşıyordu.



Tiangong-1 adlı 8 ton ağırlığındaki deneysel uzay laboratuvarı, 2011 yılında uzaya fırlatılmıştı. Kaynak : İHA