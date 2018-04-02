Cilt kanserlerine dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Börekçi, cilt kanserinin bütün kanser türleri arasında en yaygın olarak görülen hastalık olduğunu söyledi.



Dr. Börekçi, en tehlikeli cilt kanserleri arasında melanomun geldiğini, az rastlanmasına rağmen bunun cilt kanseri ölümlerinin çoğundan sorumlu olduğunu kaydetti.



Cilt kanseri veya deri kanserinin birçok sebepten dolayı ciltte oluşan habis büyüme olduğunu belirten Dr. Börekçi, “Deri epidermis, dermiş ve subkutis olmak üzere 3 katmandan oluşmaktadır. Melanositler, epidermiste bulunan melanoma dönüşebilen hücrelerdir. Bu deri hücreleri, cilde bronz veya esmer rengi veren melanin adı verilen kahverengi pigmentleri üretir. Melanin, derinin daha alt katmanlarını güneşin bazı zararlı etkilerinden korur. Birçok kişide cilt güneşe maruz kaldığında melanositler bu pigmentlerden daha fazla üreterek cildin bronzlaşmasına sebebiyet verir. Epidermis, cildin daha alt katmanlarından bazal bir zar ile ayrılır. Bu önemli bir yapıdır. Çünkü cilt kanseri ilerlediğinde bu bariyere ve daha alt katmanlara doğru gelişir” diye konuştu.



En önemli belirtisi deride oluşan lekeler



Cilt kanserinin belirtileri hakkında konuşan Dr. Bayram Börekçi, şunları kaydetti:



“En önemli belirtileri, deride yeni bir leke veya lekenin büyüklüğü, şekli veya rengindeki değişikliktir. Olağandışı ve iyileşmeyen yaralar, şişlikler, lekeler, çizikler veya derinin görünüşünde değişiklik, benin yüzeyinin değişmesi, kaşıntı, hassasiyet ve ağrı melanom ya da diğer bir cilt kanseri türünün işareti veya kanserin oluşabileceğine dair bir uyarı olabilir. Bu tür emarelerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak erken çare bulunmasını sağlayacaktır. Ayda iki kez cildin kontrol edilmesi çok önemlidir.Benlerin, lekelerin ve çillerin özelliklerini bilmek, yeni bir ben veya lekeyi fark edecek kadar vücudun tanınması önemlidir. Erkeklerde 3 melanomdan biri sırtta görülmektedir. Sırt, avuç içi, ayak tabanı, kafa derisi, gözler, tırnaklar gibi vücudun tüm bölgeleri kontroledilmelidir.”



Cilt kanserinden korunma yolları hakkında da önemli bilgiler veren Dr. Börekçi, şöyle devam etti:



“Cilt kanserine sebep olan risk faktörleri ve UV maruziyeti azaltılarak korunma mümkün olabilir. Örtünün. Güneşlenmiyorsanız üstünüze bir şeyler giyin, cildinizi mümkün olduğu kadar koruyun. Gözlerinizi, UV ışınlarını en az yüzde 99 engelleyen güneş gözlüğü takarak koruyabilirsiniz. Gölgede oturun. Güneş ışınlarının en sert olduğu saat 10:00 ile 16:00 arası güneşlenmeyin. Direk güneş ışınlarına maruz kalma sürenizi, uzmanların belirttiği sürelerle sınırlayın. Solaryumda bronzlaşmaktan kaçının. Cilt kanserinin oluşmasına katkı sağlayabilir ve cildinizde uzun süreli zarara yol açabilir. Kozmetik ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin. Güneş koruma faktörü en az 30 olan geniş spektrumlu güneş kremleri kullanın. Güneş kreminizi 2 saatte bir, yüzdükten ve terledikten sonra sürdüğünüzden emin olun”. Kaynak : İHA