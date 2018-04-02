Çukur 23. Yeni Bölüm Fragman (2 Nisan 2018)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 23. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 23. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 23. yeni bölüm 2 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 23. yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.
Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 23. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Show Tv - Sevilen dizi Çukur 23. yeni bölüm 2 Nisan 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.