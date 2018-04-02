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Ahmet Hakan'dan CHP'li Pekşen'e tepki

Ahmet Hakan, batılı yatırımcılara "Türkiye'ye gelmeyin" çağrısı yapan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'e tepki gösterdi. Hakan, "Yatırımı engelleyecek söz söylemeye hakkınız yok. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun." dedi.

Televizyon / 02 Nisan 2018 Pazartesi 19:42
Ahmet Hakan'dan CHP'li Pekşen'e tepki
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Batılı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin çağrısı yapan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, sosyal medya hesabından 'Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Yerli yatırımcıların kaçmaya çalıştığı, yandaş olmayanın mal varlığına el konulduğu hukuk güvenliği olmayan bir ülkeye yatırım yapacaklar sıraya girsin.” şeklinde tweet atmıştı.

Pekşen'in bu mesajına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Kanal D Ana Haber'de konuşan Ahmet Hakan, 'Olmadı Haluh Bey. Hiç olmadı. Siz orada bir durum tespiti yapmıyorsunuz.' dedi. CHP'li Pekşen'in tweetini hatırlatan Ahmet Hakan, 'Bunu diyemezsiniz. Ülkemize yatırım yapacak yabancı yatırımcı sizin bu tweetinizi okuduktan sonra Türkiye'ye yatırım yapmaz. Bunu diyerek yabancı yatırımcıyı korkutuyorsunuz. Bu yaptığınız iktidara muhalefet etmek anlamına gelmez, Türkiye'ye kötülük yapmak anlamına gelir.' dedi. 

Ahmet Hakn şöyle devam etti: Yarın bir gün iktidarlar değişir ama bu ülkeye yapılan yatırım hepimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu yatırımı engelleyecek söz söylemeye hakkınız yok. Durum tespitini aşan bir şey söylüyorsunuz. Lütfen ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. 

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