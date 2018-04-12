Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa et

CNN Türk'te ‘Türkiye'nin gündemi' programında yaklaşan seçimler masaya yatırıldı.



İKİ MİSLİ FARK YİYORSUN



Programın konuklarından SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı CHP'nin son 15 yılda iki misli yediğine dikkat çekerken “ Normal şartlarda Batı'da rakibinden iki misli fark yiyen bir siyasi partinin lideri duramaz.” dedi.



UGANDA DA BİLE DURAMAZ



Kılıçdaroğlu'nun her seçimde iki misli fark yediğini söyleyen Bayrakçı “ yüzde 25 eğitim seviyesi yüksek bir kitle. Siz bu insanlara karşı hep iki misli fark yiyerek siyasi hayatımı sürdüreceğim diyemezsiniz. Bu ne ya Tanzanya mı, Uganda mı? Orada bile böyle duble fark yiyen insanlar duramaz” diye konuştu.



3 SEÇİMDİR DUBLE FARK YEMİŞ ADAMSIN



Bayrakçı eleştirilerini şöyle sürdürdü;



“Kılıçdaroğlu bu işi iyi öğrendi ama yönetim olarak siz bizim işimize karışmayın diyebilecek bir moda olabilmesi için bir adamın aldığı oyda az da olsa bir tatmin yaşatmak zorunda. Sen 3 seçimde duble fark yemiş bir adamsın. O zaman dinle biraz. Bir yerde bir yanlış yapıyorsun demek ki.”

Kaynak : Beyaz Gazete Özel