Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Iğdır hariç) ile Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Bartın, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Şanlıurfa Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile Karadeniz kıyı kesiminde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23



İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere sisli 17



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25



Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Antalya: Parçalı az bulutlu 23



Samsun: Parçalı bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli 15



Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14



Erzurum: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Kaynak : İHA