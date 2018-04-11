Yozgat'ta 1984 yılından bu yana babası ile birlikte çeşitli traktör markalarının bayiliğini başarı ile yürüten Mehmet Şimşeker, yerli sermaye ile ürettiği traktör markasını hayata geçirdi. Tarla ve bahçe işlerinde kullanılacak olan Mehmet Şimşeker markasını verdiği traktörü İstanbul Esenyurt'taki tesislerde üreten Şimşeker, şimdilik yılda bin adet olan üretim kapasitesini 5 yıl içinde 10 bine çıkarmayı hedefliyor. Mehmet Şimşeker traktörleri düzenlenen basın toplantısı ile ilk kez görücü karşısına çıktı.



Kapanan Uzel'in çalışanları işe alındı



Yapılan bilgilendirmede; Türk sermayesi ile üretilen ve Uzel'in 2008'de ürettiği modelin devamı olan Mehmet Şimşeker traktörleri şimdilik iki model olacak, daha sonra ise talebe göre modeller çeşitlendirilecek. Kapanan Uzel fabrikasının 22 personeli ile hayata geçirilen, 08 serisi Perkins motora sahip 240 beygirlik traktör, kendi segmentinde en uyumlu senkromeç şanzıman modifikasyonuna sahip.



'Çiftçi hâlâ mekanik istiyor'



Mehmet Şimşeker, çevresindeki insanların Türkiye'de tarımın bittiğini söylemesinin aksine traktör üretimi kararı aldıklarını belirterek, 'Türkiye'de tarım bitmez, daha yeni başlıyoruz. 1995'te toplam ülkemizde yılda 30 bin traktör satılıyordu. Şimdi 73 bin adet satılıyor' diye konuştu.



Mehmet Şimşeker, çiftçinin hâlâ eski kasa traktör istediğinin de altını çizerek, 'Ülkemizde traktör bakımlarında kalifiye eleman yetersiz. Çiftçi, mekanik traktör arıza yapsa bile kendisi yürütebilir. Elektronik traktör için bazen İngiltere'den servis bekleniyor. Dokuz yaşımdan bu yana babamın yanında traktör bayiliği yapıyorum. Elimizden altı marka geçti. Hepsinin artılarını ve eksilerini değerlendirerek çiftçinin talebi doğrultusunda en iyi traktörü ortaya çıkardık' dedi.



'Çiftçinin gerçek ihtiyacına yönelik traktör ürettik'



Yaklaşık 3 bin 500 parçadan oluşan traktörün Avusturya'daki TÜV testlerini başarıyla geçtiğini belirten Şimşeker, 'Kaliteniz iyiyse kimse size engel olamıyor. Biz çiftçinin gerçek ihtiyacına yönelik traktör ürettik' dedi.



'Yüksek beygire kota şart'



Şimşeker, traktör kullanımında ise çiftçinin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek: 'Eskiden arazi aynı, nüfus daha azdı. Nüfus 60 milyondan 80 milyona çıktı. Araziler bölündü. Tarlaların bölünmesi traktör satışının artmasına sebep oldu. Bir ailede baba ölünce çocukların hepsi kendi traktörünü aldı. Bu şekilde bakarsanız, şu anki traktör sayısı gerçek ihtiyaç değil. Şu an yılda yaklaşık 73 bin traktör satılıyor. Bunun ise yüzde 90'ı ithal. Bu sayı normalde 40 bin olması lazım. Eskiden 50 beygirli bir traktör üç köyün işini görürdü. Ayrıca çiftçiler, ihtiyacının dışındaki yüksek beygir motora 60 bin euro ödüyor. Halbuki dörtte bir fiyatına ihtiyacı olanını alabilir. Falan komşu çift çeker almış, ben de alacağım anlayışı var. Traktörde beygir güçlerine kota getirilmesi lazım. En büyük yanlışlardan biri de yüksek beygirli traktörlerin banka kredilerine teşvik verilip, düşük beygir gücüne bu teşvikin verilmemesi. Biz Cumhurbaşkanımıza bu yanlışı anlatacağız'. Kaynak : İHA