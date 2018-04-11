USD (Alış - Satış) : 4,15 - 4,15 EURO (Alış - Satış) : 5,13 - 5,14

Yasak aşk vahşeti! Gelin ile kayınbiraderini yatak odasında...

Diyarbakır'daki eşi Şemsihan Kavut'u 11 kurşunla öldüren Abdullatif Kavut, aldatıldığını öne sürdü. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede, genç kadın ile kayınbiraderinin yatak odasında yakalandığı hatta adamın dolaba saklandığı iddiaları yer aldı.

3. Sayfa / 11 Nisan 2018 Çarşamba 16:03
Yasak aşk vahşeti! Gelin ile kayınbiraderini yatak odasında...

Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını iddia ettiği , 4 çocuk annesi 12 yıllık eşi Şemsihan Kavut'u boş bir araziye götürüp 11 kurşunla öldürdü.

Cinayette kullandığı Glock marka silahla yakalanan Kavut tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, genç kadını öldüren eşi Abdüllatif Kavut'un 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, öldürmesi için genç kadını kocasına teslim ettiği iddia edilen ağabeyi Süleyman Yılmaz'ın ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Kaynak : DHA

Yasak AşkPolis EkipleriSüleyman YılmazKıskançlıkGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı