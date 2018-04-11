Veli Ağbaba Füsun Demirel'e sahip çıktı

CNN Türk’te ekrana gelen ‘Ne oluyor?’ programında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sınırdaki askerlere moral ziyareti yapan sanatçılar hakkında konuştu.



Sanatçıları siyasi olmakla suçlayan Ağbaba, Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda ‘Oynamak istediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “Gerilla rolünü oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi” cevabını vererek terörist rolünde oynamak istediğini söyleyen Füsun Demirel’e de sahip çıktı.



Ağbaba, Füsun Demirel’in tiyatrolarda rol alamadığını söylerken “Sadece muhalif olduğu için konserleri iptal edilen sanatçılarımız var. Gezi eylemlerinde Genco Erkal, Barış Atay, Levent Üzümcü, Mehmet Ali Alabora bu memleketten kaçtı gitti. Yaylalar türküsünü söylersen senin siyasi olduğun ortaya çıkar. Biz bu anlayışa karşıyız.” dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel +