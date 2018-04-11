USD (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08 EURO (Alış - Satış) : 5,02 - 5,03

Veli Ağbaba Füsun Demirel'e sahip çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 'Gerilla annesini oynamak istiyorum' diyen Füsün Demirel'e sahip çıktı

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 01:09
Veli Ağbaba Füsun Demirel'e sahip çıktı
Video için tıklayın

CNN Türk’te ekrana gelen ‘Ne oluyor?’ programında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sınırdaki askerlere moral ziyareti yapan sanatçılar hakkında konuştu.

Sanatçıları siyasi olmakla suçlayan Ağbaba, Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda ‘Oynamak istediğiniz bir rol var mı?” sorusuna “Gerilla rolünü oynamayı çok istedim. Belki bir gerilla annesi olurum artık ya da anneannesi” cevabını vererek terörist rolünde oynamak istediğini söyleyen Füsun Demirel’e de sahip çıktı.

Ağbaba, Füsun Demirel’in tiyatrolarda rol alamadığını söylerken “Sadece muhalif olduğu için konserleri iptal edilen sanatçılarımız var. Gezi eylemlerinde Genco Erkal, Barış Atay, Levent Üzümcü, Mehmet Ali Alabora bu memleketten kaçtı gitti. Yaylalar türküsünü söylersen senin siyasi olduğun ortaya çıkar. Biz bu anlayışa karşıyız.” dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel +

Barış AtayMehmet Ali AlaboraGenco ErkalGenel Başkan YardımcısıLevent Üzümcü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

SURİYE’NİN SIRTINDA SATRANÇ OYNAMAK

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı