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Ulusal İHA çalıştayı başladı

Gelişmekte olan İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisinin sorunları ve çözüm arayışları konulu Ulusal İHA Çalıştayı, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinde başladı.

Teknoloji / 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:30
Ulusal İHA çalıştayı başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, çalıştayın açılışında, İHA'ların kullanım alanları ve fonksiyonlarının artmaya devam ettiğini söyledi.

Çelik, belki ileride İHA'ların kullanılmadığı yer kalmayacağına dikkati çekerek, 'Fonksiyonu çok yüksek olan bu araçlar, bundan sonra daha fazla alanda, yangın söndürmeden tarım maksatlı gübrelemeye kullanılacak.' dedi.

İki gün sürecek çalıştayda, İHA teknolojileri, mali kaynak, hukuki ve sigortalama alt yapısında sorunlar ile İHA'ların ticari kullanımında muhtemel problemlerle çözüm yolları ele alınacak.

Kaynak : AA

Ali ÇelikTarımTeknolojiBakan Yardımcısı


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