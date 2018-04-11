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Uğur Dündar isyan etti

Uğur Dündar, iktidar karşı yalan ve iftiralarla kendisine haber yaptırmaya çalışanlara isyan etti.

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 16:48
Uğur Dündar isyan etti

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çekici bir tweet attı.

Kendisine yalan ve iftiralarla iktidar karşıtı haber yaptırılmaya çalışıldığını söyleyen Dündar, o kişilere tepki gösterdi.

'MUHALİFİZ DİYE...'
İftira ve yalanla kurulan tezgaha alet olmayacağını yazan Dündar 'Muhalifiz diye iktidara yönelik yalan ve iftiralarına bizi ve Halk Arenası'nı alet edebileceğini düşünen psikopatlara, hayatımızın hiçbir döneminde -düşmanımız için bile olsa-iftira tezgâhlarının aleti olmadığımızı hatırlatıp savcılığa suç duyurusundan önce son kez uyarıyorum!' tweeitini attı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaUğur Dündar


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