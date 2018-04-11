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Suriye ordusu havalimanları ve askeri üsleri boşaltıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası Suriye ordusunun havalimanları ve askeri üsleri boşalttığı iddia edildi.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 16:32
Suriye ordusu havalimanları ve askeri üsleri boşaltıyor

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Suriye ordusunun havalimanları ve askeri üsleri boşalttığını iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Esad yanlısı güçler havalimanları ve askeri üsleri boşaltmaya başladı.

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddiaları sonrası ABD-Rusya ilişkileri gerilmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Rusya hazır ol, füzeler gelecek' dedi.

Trump'ın söz konusu açıklamalarına Rusya'dan jet yanıt verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zarahova, 'Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı' mesajını Facebook üzerinden paylaştı.

Duma'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının ardından Suriye'de bir askeri üs vurulmuştu.

Rusya söz konusu üssün İsrail savaş uçakları tarafından atılan füzeler vurulduğunu açıklamıştı. İran saldırıda 7 vatandaşının öldürüldüğünü duyurmuştu.

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