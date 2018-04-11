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Siha Sezgin:CHP'de terörist oldum

PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında IŞİD'le çatışırken ölen terörist Aziz Güler'in cenazesine katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Halk Tv ekranlarında günah çıkardı.

Siyaset / 11 Nisan 2018 Çarşamba 00:04
Siha Sezgin:CHP'de terörist oldum
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Halk Tv'de Türkiye Nereye programına konuk olan Tanrıkulu, terörist Aziz Güler'in cenazesine katıldıkları fotoğrafla ilgili “Aziz Güler cenaze ona ait. Kobani'ye IŞİD saldırdı. O saldırı sırasında bnir çok insan dayanışma için oraya gitti. Aziz Güler de SDP'li bir genç ve hiçbir sabıkası yoktur. Ve Eylül 2015'te yaşamını yitirdi. Biz annesine babasına taziyeye gittik o kadar.” Dedi.

CHP'DE TERÖRiST OLDUM

Terörist cenazesine gitmediğini anlatmaya çalışan Tanrıkulu “Troller bizi kendi çevremizde etkisiz hale getirmek için bunu yapar ama bizim çevremiz buna nasıl inanır? 25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım terörist olmadım, CHP'de terörist oldum. Bizim tabanımızın buna teslim olması ilginç.” Diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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