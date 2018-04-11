Siha Sezgin:CHP'de terörist oldum

Halk Tv'de Türkiye Nereye programına konuk olan Tanrıkulu, terörist Aziz Güler'in cenazesine katıldıkları fotoğrafla ilgili “Aziz Güler cenaze ona ait. Kobani'ye IŞİD saldırdı. O saldırı sırasında bnir çok insan dayanışma için oraya gitti. Aziz Güler de SDP'li bir genç ve hiçbir sabıkası yoktur. Ve Eylül 2015'te yaşamını yitirdi. Biz annesine babasına taziyeye gittik o kadar.” Dedi.



CHP'DE TERÖRiST OLDUM



Terörist cenazesine gitmediğini anlatmaya çalışan Tanrıkulu “Troller bizi kendi çevremizde etkisiz hale getirmek için bunu yapar ama bizim çevremiz buna nasıl inanır? 25 yıl Diyarbakır'da avukatlık yaptım terörist olmadım, CHP'de terörist oldum. Bizim tabanımızın buna teslim olması ilginç.” Diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel