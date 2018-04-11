Peruk takıp göbek ata ata soydu

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz Pazar gününü Pazartesi'ye bağlayan gece saat 01.50 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Havuzlu Çarşı içerisinde bulunan pasajda meydana geldi. Pasaj içerisinde eline aldığı karo taşıyla çeyizci dükkanlarının camlarını kırıp içeriye giren hırsız, girdiği bir dükkandan peruk alarak başına taktı. Hırsız bir başka dükkanda ise güvenlik kamerasına karşı göbek attı. Dükkanlarda bulunan laptop, televizyon ve bir miktar nakit parayı alan hırsız daha sonra pasajdan çıkarken, yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı.



Yaşanan hırsızlık olayı, pasajda bir iş yeri sahibinin sabah saat 05.00 sıralarında durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Hemen polisi arayan iş yeri sahibi, diğer dükkan sahiplerine de haber verdi. Dükkanlarına gelip güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar, karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Hırsızın başında perukla güvenlik kameralarına karşı göbek atması görenleri şaşırttı.



Pasajda iş yeri bulunan Feyyaz Karaköse, “Bu geçtiğimiz Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yaşanmış hırsızlık olayı. Pasajımıza giren hırsız 3-4 tane mağazayı soyuyor. İlk girdiği mağazadan başına peruk alıyor. Daha sonra yan mağazaya girip para çalıyor. Diğer mağazada parfüm sıkıyor, iç çamaşırı bakıyor. Yine orada bir laptop çalıyor. Çok rahat bir şekilde hırsızlık yapıyor. Ortalama 3 saat kadar çarşı içerisinde kalıyor. Arkadaşın galiba psikolojik olarak sorunları var. Çok rahat ya da profesyonel biri. O sebepten dolayı hırsızlığı tiye alaraktan yapıyor” dedi.



Hırsızlık olayının yaşandığı 4 iş yerinde parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan esnaf, hırsızın pasajdan çıkmadan büyük tuvaletini de ortalık yere yaptığını iddia etti. Kaynak : İHA