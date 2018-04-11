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Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamın ardından rektör istifa etti

4 kişinin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Hasan Gönen istifa etti.

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 11:20
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamın ardından rektör istifa etti

Eskişehir'de üniversitedeki saldırı sonrası Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen istifa etti.

Geçtiğimiz cuma günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi Volkan Bayar'ın meslektaşlarına açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler arasında dekan yardımcısı da bulunuyordu.

Tutuklanan saldırganla kurbanlar arasında karşılıklı FETÖ suçlaması nedeniyle husumet olduğu iddia edilmişti.

Üniversitede silahlı saldırı: 4 ölü

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