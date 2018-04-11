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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 14:51
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

Genel Sekreterin temaslarında Türkiye-NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak : AA

Terörle MücadeleMevlüt ÇavuşoğluDışişleri BakanıZeytin Dalı HarekatıRecep Tayyip Erdoğan


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