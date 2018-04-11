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Motorine büyük zam bekleniyor

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam bekleniyor.

Ekonomi / 11 Nisan 2018 Çarşamba 09:10
Motorine büyük zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Beklenen zammın ardından motorin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,27 liradan 5,54 liraya, Ankara'da 5,34 liradan 5,51 liraya, İzmir'de ise 5,33 liradan 5,50 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor. Kaynak : İHA

MotorinPetrol


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