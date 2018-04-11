Liselere girişte uygulanacak yeni sistemin ayrıntıları

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça 2 Haziran'da merkezi sınav yapılacak. Bu liselere merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.



Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı 126 bin 510 olarak belirlendi. Türkiye'de halen 8. sınıflarda 1 milyon 192 bin öğrenci bulunuyor.



Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.



2 Haziran 2018'de iki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü 09.30'da başlayacak. Adaylara sözel alandan 50 sorunun yöneltileceği birinci bölüm için 75 dakika süre verilecek. Sınavın 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak ve 60 dakika sürecek.



İki oturum arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullarından ayrılamayacak.



- Üç yanlış bir doğruyu götürecek



Sözel bölümde öğrencilere, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.



Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ise 1 olarak hesaplanacak.



Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevap olarak işaretlenecek. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Diğer bir deyişle sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.



- Giriş belgeleri 22 Mayıs'tan itibaren okul müdürlüklerince verilecek



Merkezi sınav isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden, öğrenim gördükleri okullara yapacak. Okul müdürlükleri, öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylayacak, başvurunun bir çıktısını veliye inceletip imzalatacak ve mühürleyerek öğrenci velisine teslim edecek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza edecek.



Öğrencinin sınava nerede gireceğine ilişkin bilgileri de içeren fotoğraflı sınav giriş belgesi ise 22 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.



Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler 09.30'da başlayacak sınav için en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.



Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.



Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP) ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'inci ve 6'ıncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.



Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemlerle yerleştirme kriterleri, haziran ayında yayınlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.



Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların 'www.meb.gov.tr' internet adresinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde elektronik olarak yapılabilecek.



- Sınavsız okullara yerleştirme



Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.



Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.



Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.



Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.



Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.



Öğrenciler, kendilerine sunulan bu okullar arasından en az 2, en fazla 5 tercih yapacak.



- Özel liselere kayıt



Öte yandan, daha önce sınavla öğrenci alan özel liseler de kendileri sınav yapabileceği gibi, yerleştirmeler için Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı merkezi sınav sonuçlarını kriter olarak kullanabilecek. Kaynak : AA