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Konya'da şüpheli ölüm! Evde kanlar içinde bulundular...

Konya'da bir evde Adil Yüce (55) boğazından av tüfeğiyle öldürülmüş, Emre M. (25) ise çenesinden vurulmuş halde yaralı olarak bulundu. Yüce'nin olay öncesi polisi arayıp 'İntihar edeceğiz' dediği iddia edildi. Olayda kullanılan tüfeği bulan polis, Yüce’nin M.’yi yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor.

3. Sayfa / 10 Nisan 2018 Salı 15:11
Konya'da şüpheli ölüm! Evde kanlar içinde bulundular...
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Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında Adil Yüce’ye ait evde meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralı olduğu ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, kapı kilitli olduğu için itfaiye ekibini çağırdı.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis, ev sahibi Adil Yüce’yi av tüfeğiyle boğazına ateş edilerek öldürülmüş, yanındaki Emre M.’yi da yine tüfekle çenesinden vurulmuş olarak yaralı halde buldu.

Yaralı Emre M., ambulansla ilk olarak Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bekâr ve işsiz olan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Yapılan incelemede olayda kullanılan tüfek evde bulundu. Polis, bekâr ve çeşitli gayrimenkulleri sayesinde geçimini sağlayan Adil Yüce’nin, Emre M.’yi yaraladıktan sonra intihar ettiği üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'KÜÇÜK AĞA ADİL YÜCE’

Bu orada olayın meydana geldiği evin dışında ’Satılık’ yazısı bulunurken, yine bir tabelada ’Haydar Ağa’nın Oğlu Küçük Ağa Adil Yüce, Babaların Yeni Versiyonu’ yazısı dikkat çekti.

POLİSİ ARADI İDDİASI...

İHA'nın haberine göre ise Adil Yüce polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Bir süre sonra evden gelen silah sesini duyan vatandaşlar da polise haber verdi. Kaynak : AA

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