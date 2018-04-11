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Kılıçdaroğlu'nun kaos planı

Sabah Yazarı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim taktiğinin arasında kaos oluşturmak olduğunu yazdı.

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 10:45
Kılıçdaroğlu'nun kaos planı

Sabah yazarı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde siyaset dili sertleştirmesine dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN ÜN UNSUR

Kılıçdaroğlu'nun son dönemde agresif olmasında üç hususun öne çıktığını belirten Altun 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki agresifliğini, küstahlığını ve had bilmezliğini izah etmek için birçok şey söyleniyor. Yapılan analizlerde üç hususun öne çıktığını görüyoruz.1) Kılıçdaroğlu'nun karakteri, 2) CHP'nin 2019 için sert bir söylem kullanmaktan başka şansı olmadığı ve 3) CHP'deki dengeleri yönetmek, partiyi bir arada tutmak ve partideki iktidarını garantiye almak için genel başkanın böyle bir çizgi tutturduğu.' ifadelerini kullandı.

'HAKARETLER, İFTİRALAR BİRBİRİNİ İZLİYOR'

CHP'nin Erdoğan düşmanlığından yola çıkarak oluşturmaya çalıştığı blokun çöktüğünü yazan Altun 'Cumhur ittifakı açıklandıktan sonra CHP'nin boşluğa düştüğünü, elinde bir blok oluşturmak için Erdoğan düşmanlığından başka bir araç kalmadığını, bu aracın da işlevini yitirmeye başladığını görüyoruz. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığında çıtayı daha da yukarı tırmandırmasını beraberinde getiriyor. Hakaret, iftira, tehdit birbirini izliyor.' diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi


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