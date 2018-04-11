Kılıçdaroğlu'dan Can Ataklı'ya telefon

Gazeteci - Yazar Can Ataklı'nın Halk TV'deki “Yazı İşleri” adlı programına son verildiğini açıklamasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataklı'yı aradı.



KILIÇDAROĞLU ANLAM VEREMEMİŞ



Görüşmeyi Twitter hesabından duyuran Can Ataklı, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu az önce aradı. Halk TV'deki işime son verilmesine çok üzüldüğünü ve bir anlam veremediğini söyledi. Gösterdiği ilgi ve dayanışma için çok teşekkür ederim. Benim için güç ve moral kaynağı oldu' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel