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Kapadokya'da balonlar yeniden havalandı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da hava muhalefeti nedeniyle 3 gündür havalanamayan balonlar bu sabah yeniden uçmaya başladı.

Yaşam / 11 Nisan 2018 Çarşamba 08:31
Kapadokya'da balonlar yeniden havalandı

Peribacaları ile ünlü turizm merkezi Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının kalkışına Sivil Havacılık Temsilciliği tarafından 3 gündür izin verilmiyordu.

Sabah saatlerindeki hava muhalefeti nedeniyle 8 Nisan Pazar gününden bu yana uçuşlarına ara veren balon şirketleri sabah saatlerinde yeniden uçuşlarına başlarken çok sayıda yerli ve yabancı turist peribacalarını gökyüzünden izleme şansı buldu. Kaynak : İHA

Yabancı TuristSivil HavacılıkKapadokyaHava Muhalefeti


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