İstanbullu Gelin 45. Yeni Bölüm Fragman (13 Nisan 2018)

Star Tv'nin izlenme rekorları kıran dizisi İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm 6 Nisan 2018 Cuma günü ekranlara gelecek. İşte İstanbullu Gelin 45. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

İstanbullu Gelin 45. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara'yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman'ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder.



Faruk'un Osman'ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem'den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…



Yayın Günü: 13 Nisan Cuma

Yayın Saati: 20.00





Fikret ve İpek için yeni bir dönem başlamaktadır. Dilara'yı kaybettiğini düşünen Süreyya, Osman'ın gitme kararındaki ısrarıyla iyice kendisini yalnız hisseder.Faruk'un Osman'ı engellemiyor olmasına ise inanamamaktadır. Boranlar ailevi dertleriyle mücadele ederken Adem'den gelen beklenmedik haberle sarsılırlar; Reyhan hastaneden kaçmıştır…

Esma, her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer. Ada'nın rahatsızlığı konağı endişelendirirken Esma her şeye rağmen ailesini bir arada tutmak için harekete geçer.