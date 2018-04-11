Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, DEAŞ'ın Suriye'deki mücadelesi için militan desteği sağlamakla suçlanan ve çatışmalı bölgelere girip çıktıkları belirtilen bir grubu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, örgütle bağlantılı kişilere yönelik operasyon başlattı. Saat 23.00 sıralarında Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sultangazi, Pendik, Küçükçekmece, Ümraniye ve Fatih'te 10 ayrı adrese düzenlenen seri operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.



Tamamı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelilerin, kaçak yollarla örgütün hakim olduğu Suriye'deki çatışma bölgelerine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



(Sadık Kahraman /İHA) Kaynak : İHA