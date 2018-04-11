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İsmail Küçükkaya o fotoğrafları paylaştı

"Başörtülü kızlardan rahatsız oldu" şeklinde haberlere konu olan İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken paylaşımlar.

Televizyon / 11 Nisan 2018 Çarşamba 17:27
İsmail Küçükkaya o fotoğrafları paylaştı

FOX TV ekranlarında Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıkan başörtülü çocuklara dikkat çekmişti.

Ekrana gelen fotoğrafı yorumlamaktan çekinen Küçükkaya, 'Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim.' demişti. 

Bu sözler 'başörtülü kızlardan' rahatsız oldu yorumlarına neden olurken Küçükkaya, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

İsmail Küçükkaya başörtüsünden rahatsız oldu

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaBaşörtülü


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