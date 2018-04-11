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İngiltere 'Suriye' için hazır

İngiliz televizyonu BBC, İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu duyurdu.

Dünya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 21:23
İngiltere 'Suriye' için hazır

BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.

Bu kaynakların aktardığına göre May, Suriye'de bir askeri müdahale ihtiyacını 'acil' görüyor.

Kaynaklar, May'in Doğu Guta'da, kimyasal saldırı olduğu iddia edilen saldırının bir daha tekrarlanmasını önleme amacında olduğunu belirtiyor.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası bir askeri müdahalenin ülkedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini söylemişti.

Kaynak : BBC

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