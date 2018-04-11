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Hürriyet için 'kontrollü' tahmin

Hürriyet Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın yerine Ahmet Hakan mı geçiyor?

Medya / 11 Nisan 2018 Çarşamba 14:54
Hürriyet için 'kontrollü' tahmin

Doğan Şirketler Grubu Holding (Doğan Holding) Yönetim Kurulu, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'ye satışını onayladı. Devir teslim töreni ardından medya grubunun içinde yer alan Hürriyet gazetesinin geleceği merak konusu oldu. 

Habertürk yazarlarından Koray Eğin, bugünkü 'Medyada şimdi ne olacak?' başlıklı yazısında Hürriyet gazetesiyle ilgili kontrollü bir tahminde bulundu. Eğin, Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın yerine Ahmet Hakan'ın geçebileceğini yazdı.

Köşe yazısının o bölümü şöyle:
Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Fikret Bila ne yapacak? Çünkü daha önce Demirören Ailesi tarafından Milliyet'in başına getirilmiş, ancak orada öyle bunalmış, o kadar enerjisi tükenmişti ki kaçarcasına Hürriyet'e kapağı atmıştı. Kontrollü bir tahminde bulunayım: Ahmet Hakan sonunda Hürriyet yayın yönetmeni olabilir.

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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