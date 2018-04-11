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HDP'den ittifak açıklaması

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Halk Tv'de olası bir ittifaka yeşil ışık yaktı.

Siyaset / 11 Nisan 2018 Çarşamba 10:16
HDP'den ittifak açıklaması
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2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, partiler arasında ittifak arayışları sürüyor.

AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen ittifakın ardından, seçimlerde CHP ile HDP'nin de ittifak oluşturacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TABAN BİRLİKTE OLMAK İSTER

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de programa katılan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen olası bir ittifakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şartların uyması halinde HDP tabanında muhalefet partileriyle bir araya gelmek isteyeceğini söyleyen Bilgen 'Bizim açımızdan ölçü çok net. Daha güçlü özgürlükçü birlikte yaşamak isteyen, bir hukuk dizaynıdır. Bunun önünde asıl tehdit de, tek adam rejimidir. Eğer demokratik bir zemin, hukuk inşasında duyarlılık gösterirlerse bizim için ittifakın zemini budur. Muhalefet hayırdaki tavrını biraz daha somutlaştırır, biraz daha güçlendirirse HDP tabanı da birlikte olmak ister' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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