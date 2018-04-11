'Füzeler Geliyor' diyen Trump'a Rusya'dan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.



Trump'ın, 'Hazır ol Rusya, füzeler gelecek' açıklamasına Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden jet yanıt geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 'Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı' açıklaması yaptı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin 'akıllı füzelerle' Suriye'de atıldığı iddia edilen kimyasal saldırının delillerini yok edebileceğini de belirtti.