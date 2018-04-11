Fatih Altaylı'dan Deniz Baykal bombası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı tedavisi Almanya'da devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



Köşesinde Deniz Baykal'ın ekibinden biriyle yaptığı görüşmeyi anlatan Altaylı, o kişinin Deniz Baykal'ın “İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum” dediğini söyledi.



İşte Altaylı'nın yazdıkları;



BAYKAL'IN NİYETİ



BİRKAÇ gün önce eski bir CHP'li politikacı ziyaretime geldi.



Epey bir sohbet ettik.



Daha çok geçmişe yönelik ve CHP'nin bugünkü haliyle ilgili.



Konuğum, Deniz Baykal'ın ekibinde yer alan biriydi ve Deniz Bey'e bağlılığı bir sır değil.



Zaten bana gelmeden önce de Deniz Baykal'la kısa da olsa bir görüşme yapmış.



“Nasıl durumu?” diye sordum.



“Beklediğimden iyi. Daha da iyiye gidecek diye umuyorum. İyi diyelim iyi olsun” dedi.



“İyileşip Antalya'ya yerleşme niyetindedir herhalde” dedim.



Güldü.



“İyileşip cumhurbaşkanı adayı olma niyetinde olduğunu zannediyorum” dedi.



Bence çok yerinde bir niyet.



Siyasetin insanları hayata bağlayan tarafı bu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel