Emin Çölaşan: Ölümle tehdit ettiler

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, köşesinde ölüm tehdi aldığını yazarken, gelen maili paylaştı.



Çölaşan, tehdidi geçtiğimiz günlerde Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren yazısından dolayı aldığını belirtti.



ÖLÜM TEHDİDİ ALDIĞI O MAİL



Bir okuyucusu tarafından mail üzerinden gelen tehdidi paylaşan Çölaşan şunları yazdı;



Geçtiğimiz pazar günü burada iki padişahı, Abdülhamit ve Vahdettin'i eleştiren bir yazı yazmıştım.



Elime dün ulaşan bir e-posta mesajını şimdi size iletiyorum:

“Kimden: Lider Yatırım

E-posta adresi: lider.yatirim34@gmail.com

Kime: emincolasan@sozcum.com

Konu: Haddini bil.

Şimdi bu e-posta mesajını özetle okuyalım:



“Sizi Sultan Abdülhamit ve özellikle Sultan Vahdettin hakkında konuşmaktan men ederim. Siz kimsiniz, ne sanıyorsunuz kendinizi?



Hain sizin dedeniz ve dedenizin arkadaşlarıdır. Sizin dedeleriniz ya Yahudi dönmesi, ya Bizans artığı, ya da dünyalık menfaat için kendini ve ruhunu satan satılıklardır.

Ancak siz ve sizin gibi alkol kullanmaktan beyni yanmış alkolik beyinsizler, işine geldiği için sahte tarihe inanmak istiyor…”

Sonrasında en can alıcı bölüm geliyor:

“Bu vatanın gerçek sahipleri bizleriz. Yarın bir savaş çıksa kaçacak delik arayacaksınız.

Biz ise ya öleceğiz, ya öldüreceğiz.

Keşke savaş çıksa da düşmanlarla birlikte sizin gibi hainleri de temizlesek.”



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel