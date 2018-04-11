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Emin Çölaşan'a ilk sahip çıkan CHP'li

Tehdit aldığını köşesinde yazan Emin Çölaşan'a destek Barış Yarkadaş'tan geldi.

Güncel / 11 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
Emin Çölaşan'a ilk sahip çıkan CHP'li

Bugünkü köşesinde ölüm tehdidi aldığını yazan Emin Çölaşan'a, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Yarkadaş'tan destek geldi.

İKTİDARI SUÇLADI
Yarkadaş, her olayda olduğu gibi iktidarı suçlarken, Çölaşan'ın başına gelecek bir işten İçişleri Bakanı'nı ve Başbakanı sorumlu tuttu.

TEHDİTLER SÜRÜYOR

Yarkadaş, savcıları göreve çağırırken 'İktidarın yaydığı nefretin sonuçları kendisini gösteriyor... Gazetecilere yönelik tehditler sürüyor. @gazetesozcu Yazarı Emin Çölaşan da aleni bir biçimde ölümle tehdit edildi. Hükümet, savcı ve polis, adı, adresi ve kimliği belli olan Hatice adlı kadını görmezden geliyor!' tweetini attı.

Emin Çölaşan: Ölümle tehdit ettiler

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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